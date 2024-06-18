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Царьград

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Бабушка 18-летней невесты Григория Лепса назвала единственное условие их свадьбы

Бабушка 18-летней невесты Григория Лепса назвала единственное условие их свадьбы

Галина Палилова заявила, что сначала у возлюбленных должна состояться помолвка, а потом уже и сама свадьбаНедавно Григорий Лепс вышел в свет вместе с 18-летней Авророй Киба, которую тут же стали называть невестой артиста.

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