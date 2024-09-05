Захарова: РФ предупредила США, что ответит на новые санкции в отношении СМИ

Соединенные Штаты ввели очередные санкции против российских СМИ и журналистов. Этот факт прокомментировала в беседе с РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на Восточном экономическом форуме.
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