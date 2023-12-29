Зеленский был в Вашингтоне на встрече с хозяином Украины, не Байденом

Когда Зеленский 12 декабря отправился в США за «допомогой», он ни на какие деньги не рассчитывал. Все заявления о предоставлении новой помощи Украине – политические пустышки на потребу публике и СМИ.
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