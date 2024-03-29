Чемпионат Испании. «Кадис» примет «Гранаду», «Барселона» сыграет в субботу, «Атлетико», «Реал» и «Сосьедад» Захаряна – в воскресенье

В субботу «Барселона» дома сыграет против «Лас-Пальмаса». В воскресенье «Алавес» примет «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна, «Реал» дома сыграет с «Атлетиком», а «Атлетико» встретится в гостях с «Вильярреалом».
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