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  • Михаил Мамонов
    нам что от этой новости тоже скорбеть нужно начать ....а писаки ?Вондроушова сообщ...
  • Михаил Мамонов
    а вот обьясните нам пожалуйста зачем нам эта инфа о какой то там 7ой чешке и ее дедушке .Вондроушова сообщ...
  • Михаил Васильев
    Одни евреи ....Мирра Андреева сн...

Чемпионат Испании. «Кадис» примет «Гранаду», «Барселона» сыграет в субботу, «Атлетико», «Реал» и «Сосьедад» Захаряна – в воскресенье

В субботу «Барселона» дома сыграет против «Лас-Пальмаса». В воскресенье «Алавес» примет «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна, «Реал» дома сыграет с «Атлетиком», а «Атлетико» встретится в гостях с «Вильярреалом».

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