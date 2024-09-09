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Спички - не игрушка

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"Мигранты испытывают чувство собственного превосходства над гражданами России, а коренных жителей считают "ленивыми и пьяницами

"Мигранты испытывают чувство собственного превосходства над гражданами России, а коренных жителей считают "ленивыми и пьяницами

Федеральное агентство по делам национальностей (ФАДН) провело среди мигрантов социологическое исследование, которое показало, что 35% гастарбайтеров предпочитают шариат светскому российскому законодательству.

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