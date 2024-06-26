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МОСКВА. СЕВЕРО-ЗАПАД

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В Москве началось строительство новой картинной галереи — Сергей Собянин

В Москве началось строительство новой картинной галереи — Сергей Собянин

В галерее разместят коллекции живописных и графических работ Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем телеграм-канале, что в столице началось строительство здания Московской государственной картинной галереи Василия Нестеренко.

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