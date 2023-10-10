Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Скандал в парламенте, который рукоплескал бывшему нацисту...

Скандал в парламенте, который рукоплескал бывшему нацисту...

Еще в 1986-1987 годах канадская комиссия Жюля Дешене провела расследование в отношении лиц, подозреваемых в совершении военных преступлений в годы Второй мировой войны и укрывшихся в Канаде.

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