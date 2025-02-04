Марочко: ВСУ пытались скрытно атаковать позиции ВС РФ у Волчанска

Бой длился более семи часов Военный эксперт Андрей Марочко рассказал, что украинские штурмовики предприняли попытку скрытно атаковать российские позиции в районе села Тихое у города Волчанска в Харьковской области.
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