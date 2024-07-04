Бедность познали: приморцы с суровым студенческим опытом зарабатывают больше

71% из тех, кто жил в студенческом общежитии, позитивно оценивают проведенные там годы и больше зарабатывают, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на опрос SuperJob, в котором приняли участие 1600 представителей экономически активного населения с высшим образованием.
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