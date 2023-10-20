Минпромторг рекомендовал чиновникам ездить на китайских автомобилях Haval

Также ведомство посоветовало для госзакупок ряд российских машинМинистерство промышленности и торговли России рекомендовало государственным и муниципальным служащим для служебного пользования ряд автомобилей.
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