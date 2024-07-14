В Москве объявлено штормовое предупреждение в связи с возможным ухудшением погодных условий. Как говорится в сообщении столичного главка МЧС, до конца суток местами ожидается кратковременный дождь, местами сильный, ливень, гроза и град с порывистым ветром до 17 метров в секунду.
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