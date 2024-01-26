В Крыму стартует окотная кампания овец

На полуострове началась окотная компания. Об этом сообщает корреспондент "Крымской газеты". Так, по данным Минсельхоза РК в декабре прошлого года во всех хозяйствах насчитывалось более 160 тысяч голов коз и овец.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии