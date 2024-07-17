В Италии спущен на воду последний патрульный корабль типа PPA На верфи Riva Trigoso компании Fincantieri спущен на воду седьмой многоцелевой патрульный корабль «Доменико Миллелире» класса PPA.
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В Италии спущен на воду последний патрульный корабль типа PPA На верфи Riva Trigoso компании Fincantieri спущен на воду седьмой многоцелевой патрульный корабль «Доменико Миллелире» класса PPA.
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