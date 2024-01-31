Банки начнут возмещать россиянам похищенные мошенниками средства

В Россию разработают механизм, который предусматривает возмещение украденных денег, если антифрод-системы банка некачественно сработали и допустили перевод мошенникам, сказал зампред Центробанка РФ Герман Зубарев в интервью "Известиям".
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