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Царьград

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Одной из обвиняемых в убийстве мальчика грозит не более 6 лет — адвокат

Одной из обвиняемых в убийстве мальчика грозит не более 6 лет — адвокат

Стали известны новые подробности по делу об убийстве шестиклассника в деревне Кабаново (Орехово‑Зуевский округ, Московская область).

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