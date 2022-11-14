Опубликована видеозапись штурма дома напавшего на полицейских жителя Анапы

Видеозапись, на которой видно, как проводился штурм расположенного в городе Анапа дома, в котором укрывался преступник, совершивший нападение на работника СК РФ и нанёс ножевые ранения сотрудникам полиции, была опубликована газетой «Известия».
Видеозапись, на которой видно, как проводился штурм расположенного в городе Анапа дома, в котором укрывался преступник, совершивший нападение на работника СК РФ и нанёс ножевые ранения сотрудникам полиции, была опубликована газетой «Известия».
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