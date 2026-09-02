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Царьград

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Уроженец Таджикистана пытался "сделать теракт" в Новой Москве: Новые детали "дела пятиклассника"

Уроженец Таджикистана пытался "сделать теракт" в Новой Москве: Новые детали "дела пятиклассника"

Вооружённый ножом таджик-подросток напал на учительницу. Педагог получила ранение. Также был ранен ученик.

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