Риск новой трагедии в Англии: лечат ли рак как у короля Евгения КомароваВ Великобритании, обычно известной своей скрытностью и высоким уровнем конфиденциальности в королевских делах, были вынуждены огласить недавний медицинский диагноз 75-летнего короля Карла, который широко известен публике как принц Чарльз.