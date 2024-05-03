Bild: На выставке в Москве демонстративно унизили немецкий танк Leopard Сотрудников посольств стран НАТО на осмотр трофейной военной техники в Москве пропускают вне очереди (https://t.
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