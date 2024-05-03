Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Свежие комментарии

  • Boris Max
    Дугин латентный предатель... жаль его дочь за него пострадала.Ошибка Дугина
  • Boris Nevzorov
    А почему молчит глава МВД ? Порядок должна наводить прежде всего полиция. Именно от ее бездействия и лояльного отнош...Всё, закрываем гр...
  • Igor
    У нас много плюсов - нас не так много,и не так мало.Прокормить себя реально,голод нам не грозит,мы достаточно сильны ...Ошибка Дугина

Пентагон не может поверить: 6 сбитых ATACMS за сутки — это невозможно. С-500 поработал?

Пентагон не может поверить: 6 сбитых ATACMS за сутки — это невозможно. С-500 поработал?

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