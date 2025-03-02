Профайлер Анищенко заявил, что Зеленского «развели» в Белом доме на эмоции

Профайлер, эксперт по лжи и языку жестов Илья Анищенко в беседе с изданием RT заявил, что президент США Дональд Трамп, возможно, специально устроил провокацию против главы киевского режима Владимира Зеленского с целью вызвать у него эмоциональную реакцию.
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