Профайлер Анищенко заявил, что Зеленского «развели» в Белом доме на эмоции

Профайлер, эксперт по лжи и языку жестов Илья Анищенко в беседе с изданием RT заявил, что президент США Дональд Трамп, возможно, специально устроил провокацию против главы киевского режима Владимира Зеленского с целью вызвать у него эмоциональную реакцию.