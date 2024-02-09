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Маленькая панда Катюша принимает поздравления с китайским Новым годом

Маленькая панда Катюша принимает поздравления с китайским Новым годом

Малышку панду из Московского зоопарка поздравили с ее первым китайским Новым годом. Сотрудники зоопарка подготовили для Катюши подарки — торт и фигурку дракона с игрушками, сделанную из стеблей и листьев бамбука.

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