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Посол США обсудил с руководством Amazon расширение присутствия в Индии

Посол США обсудил с руководством Amazon расширение присутствия в Индии

Деятельность Amazon в Индии и возможности расширения экономических связей с Индией обсудил с руководством компании посол США в Нью-Дели Серджио Гор, сообщил 7 сентября сам дипломат в публикации в соцсети X.

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