ВС РФ зеркально реагировали на нарушения ВСУ режима прекращения огня

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Вооруженные силы Российской Федерации зеркально реагировали на нарушения ВСУ режима прекращения огня в ходе перемирия и действовали адекватно складывающейся обстановке, сообщили в Минобороны РФ.
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