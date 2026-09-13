Свищёв: Загитовой надо понять, что нарушениями ПДД она угрожает жизням людей

Первый заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту Госдумы Дмитрий Свищёв отреагировал на новость, что олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова была оштрафована за 124 нарушения ПДД.
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