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Свищёв: Загитовой надо понять, что нарушениями ПДД она угрожает жизням людей

Свищёв: Загитовой надо понять, что нарушениями ПДД она угрожает жизням людей

Первый заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту Госдумы Дмитрий Свищёв отреагировал на новость, что олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова была оштрафована за 124 нарушения ПДД.

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