Регионы России
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Регионы России

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Исследование hh.ru: как меняется отношение россиян к карьере в зависимости от возраста и региона

Исследование hh.ru: как меняется отношение россиян к карьере в зависимости от возраста и региона

С начала 2026 года более 24,4 миллиона россиян обновили резюме на hh.ru в поисках работы или новых карьерных возможностей.

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