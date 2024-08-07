Побывал на рынке «Славянский мир» в Москве. От славянского в нём одно название

Выключаем эмоции, включаем ум Собственно, это всё. Шучу! Конечно же, мой сегодняшний рассказ на этом не закончен.
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