Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Побывал на рынке «Славянский мир» в Москве. От славянского в нём одно название

Побывал на рынке «Славянский мир» в Москве. От славянского в нём одно название

Выключаем эмоции, включаем ум Собственно, это всё. Шучу! Конечно же, мой сегодняшний рассказ на этом не закончен.

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Комментарии
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nestor 19
Так то оно так, но зачем нам криминальные тунеядцы когда своих хватает?)
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12 час.
Александр
Не ври.Даже гвозди свои производим,не говоря о сложной технике.Позавчера штаны отечественные купил.Ботинки ношу только отечественные.
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11 час.
Александр
Есть такое понятие-самозанятый. Ни разу не криминал.
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11 час.

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