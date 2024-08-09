Любовные штормы августа 2024: какие знаки зодиака окажутся в эпицентре

Окончание теплого сезона может принести прохладу еще и в отношения. Ретроградный Меркурий, как коварный дирижер хаоса, будет настраивать свои коварные ловушки, нарушая привычный ритм жизни и, конечно, отношения.
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