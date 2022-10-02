Осечка «Ливерпуля», победы «Барсы», «Арсенала» и «Челси», фиаско «Локо», Трусова покинула группу Тутберидзе и другие новости утра

Холанд растерзал «МЮ» без Роналду, «Зенит» уходит в отрыв, камбэк «Спартака» и паненка Промеса, Перес выиграл в Сингапуре, осечка «Реала» и победа «Юве», 89-й титул Джоковича, трагедия в Индонезии и другие новости