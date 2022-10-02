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Осечка «Ливерпуля», победы «Барсы», «Арсенала» и «Челси», фиаско «Локо», Трусова покинула группу Тутберидзе и другие новости утра

Осечка «Ливерпуля», победы «Барсы», «Арсенала» и «Челси», фиаско «Локо», Трусова покинула группу Тутберидзе и другие новости утра

Доброе утро, друзья! Спешим к вам с главными новостями прошедших суток в это сонное воскресное утро 🌤 1.

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