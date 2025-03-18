НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Петербургский дневник

188 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Вадим Кузнецов
    Ну все. Теперь по Ненецкому краю будут бегать тожероссияне - позавчера из Хорога. А олени потребуют построить им мече...Путин предложил И...
  • pobeditel Терещенко
    Мы вас предупреждаем что мы к вам завтра прийдём к началу рабочего дня с проверкой. Вот это проверка понимаю "Предупр...Депутаты проверил...
  • Nik Nik
    А чего исключили...да и включали тогда зачем?Константин Чуйчен...

Гастроэнтеролог Сухорукова: укроп выводит токсины из организма и предотвращает рак

Гастроэнтеролог Сухорукова: укроп выводит токсины из организма и предотвращает рак

Специалист посоветовала добавлять продукт во все блюда Укроп является мощным антиоксидантом, фитонутриенты которого в сочетании с клетчаткой выводят токсины из толстой кишки и предотвращают онкологию, сообщила РИА Новости врач-гастроэнтеролог Людмила Сухорукова.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх