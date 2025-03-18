Гастроэнтеролог Сухорукова: укроп выводит токсины из организма и предотвращает рак

Специалист посоветовала добавлять продукт во все блюда Укроп является мощным антиоксидантом, фитонутриенты которого в сочетании с клетчаткой выводят токсины из толстой кишки и предотвращают онкологию, сообщила РИА Новости врач-гастроэнтеролог Людмила Сухорукова.