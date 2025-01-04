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Жена Смолова: «Отмечаю 4 года трезвости. Не занималась сексом 1,5 месяца, целибат прочистил мне мозги»

Жена Смолова: «Отмечаю 4 года трезвости. Не занималась сексом 1,5 месяца, целибат прочистил мне мозги»

Блогер, диджей и предприниматель Карина Истомина, которая является женой нападающего «Краснодара» Федора Смолова, рассказала, что сегодня, 4 января, отмечает четыре года трезвости.

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