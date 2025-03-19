Трамп заявил, что Путин не требовал прекратить помогать Украине

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Sergey Ivanov

«Путин показал в беседе пример блестящей "хоккейной дипломатии" и "дал фантастический пас на спасение человечества".»- Фетисов, олимпийский чемпион Читатель! Не приходил ли тебе в голову вопрос, почему все интервью со спортсменами, все их высказывания- в особенности, на политические темы- отличаются крайней убогостью и полным отсутствием мысли? Почему любая беседа с чемпионом, которую нам показывают по телевизору, настолько примитивна, что возникает вопрос о его уровне психического развития? Ярчайший пример, правда не из России- но все же из мира спорта- это мэр Киева Виталий Кличко.... Не потому ли, что умение гонять шайбу вытесняет из человека умение мыслить, умение быть человеком, а занятия боксом вместе с мозгами напрочь отбивают когнитивные способности, оставляя в голове вместо извилин просто однородную серую массу?