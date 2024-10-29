Авиация ВКС РФ разбомбила штаб бригады «Эдельвейс» ВСУ в Северске

Стало известно, что приблизительно в 06:10 утра 29 октября 2024 года ВКС РФ нанесли высокоточный удар авиационными средствами поражения по штабу управления 10-й отдельной горно-штурмовой бригады «Эдельвейс» (в/ч А4267, пп В3950) ВСУ в оккупированном Северске (ДНР).
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