Российский флаг гордо реет над Нью-Йорком: ВСУ отступили

Успешно завершили операцию по освобождению поселка Нью-Йорк в Донецкой Народной Республике российские вооруженные силы, сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов 19 августа РИА Новости.
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