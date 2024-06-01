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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Бешикташ» опроверг интерес к Карпину. «Ростов» заявил, что тренер останется в клубе на следующий сезон

Ранее появилась информация о том, что Карпин может возглавить «Бешикташ». Спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин заявил: «Я должен комментировать какие-то слухи из интернета, отвечать на вопрос остается ли Карпин в «Ростове» или нет, как будто есть какие-то сомнения.

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