«Бешикташ» опроверг интерес к Карпину. «Ростов» заявил, что тренер останется в клубе на следующий сезон

Ранее появилась информация о том, что Карпин может возглавить «Бешикташ». Спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин заявил: «Я должен комментировать какие-то слухи из интернета, отвечать на вопрос остается ли Карпин в «Ростове» или нет, как будто есть какие-то сомнения.