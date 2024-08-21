Улан-Удэ в полной мере способен стать транспортным хабом для Китая -- глава Бурятии РФ

Москва, 20 августа /Синьхуа/ -- Одним из ключевых направлений сотрудничества Китая и Бурятии является логистика, и аэропорт Улан-Удэ имеет реальную перспективу стать крупным транспортным хабом на фоне быстро растущих торгово-экономических и иных связей между Китаем и Россией.