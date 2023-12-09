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Спички - не игрушка

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Пашинян не так прост как кажется. Армения не собирается терять 3 млрд. долларов и разворачивается к России

Пашинян не так прост как кажется. Армения не собирается терять 3 млрд. долларов и разворачивается к России

Интересная жизнь с Vera Star Фото: vestikavkaza.ru Судя по всему, премьер-министр Никол Пашинян, все же примет участие в запланированном на конец декабря в Санкт-Петербурге очередном саммите Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

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