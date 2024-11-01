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Пушкин, лед и уличное искусство: выставки ноября

Пушкин, лед и уличное искусство: выставки ноября

В последний месяц осени выставочные пространства предлагают погрузиться в самые разные эпохи и темы. В Историческом музее воссоздают времена Александра Пушкина, в Манеже показывают работы творческого коллектива «Кукрыниксы», в Музее Москвы рассказывают об освоении Сибири.

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