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Военно-политическое обозрение

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Будут ли приглашены на «Запад-2025» западные наблюдатели?

Будут ли приглашены на «Запад-2025» западные наблюдатели?

Не успел в конце прошлой недели помощник министра обороны Беларуси по вопросам международного военного сотрудничества Валерий Ревенко сообщить подробности о предстоящем в текущем году учении «Запад-2025», как зашевелились «независимые» прозападные СМИ.

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