«Црвена Звезда» одолела «Партизан» в полуфинале Кубка Радивоя Корача, несмотря на удаление Душко Ивановича

«Црвена Звезда» одолела принципиального соперника «Партизан» в полуфинале Кубка Радивоя Корача. Кубка Радивоя Корача 1/2 финала Црвена Звезда – Партизан – 83:75 (15:21, 19:23, 25:14, 24:17) ЦРВЕНА ЗВЕЗДА: Вильдоса (15), Недович (14), Петрушев (14), Кампаццо (12 + 7 передач).
Популярные статьи
- Тренер вашингтонской школы фигурного катания о приходе Овечкина на тренировку: «Многие мамы попадали в обморок. Было приятно видеть суперзвезду такого уровня»
- Александра Бойкова снялась топлес в образе белого лебедя
- Победы «МЮ» и «Сити», «Наполи» мчит к титулу, 4-й матч Овечкина без очков, Педри тащит «Барсу», 15-е золото Йоханнеса Бо, ошибки видеоассистентов в АПЛ и другие новости
Свежие комментарии