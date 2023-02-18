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«Црвена Звезда» одолела «Партизан» в полуфинале Кубка Радивоя Корача, несмотря на удаление Душко Ивановича

«Црвена Звезда» одолела принципиального соперника «Партизан» в полуфинале Кубка Радивоя Корача. Кубка Радивоя Корача 1/2 финала Црвена Звезда – Партизан – 83:75 (15:21, 19:23, 25:14, 24:17)  ЦРВЕНА ЗВЕЗДА: Вильдоса (15), Недович (14), Петрушев (14), Кампаццо (12 + 7 передач).

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