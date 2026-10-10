Землю накрыла сильная магнитная буря

До Земли долетело облако солнечного вещества, выброшенного во время одной из недавних вспышек. На планете началась сильная магнитная буря, сообщил 10 октября ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
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