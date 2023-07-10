Минобороны: ВСУ попытались ударить по Крымскому мосту

Украинские военнослужащие совершили попытку нанести ракетный удар по Крымскому посту. Соответствующие данные доложил начальнику Генштаба Вооруженных сил России Валерию Герасимову начальник Главного штаба ВКС России генерал-полковник Виктор Афзалов.
Украинские военнослужащие совершили попытку нанести ракетный удар по Крымскому посту. Соответствующие данные доложил начальнику Генштаба Вооруженных сил России Валерию Герасимову начальник Главного штаба ВКС России генерал-полковник Виктор Афзалов.
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