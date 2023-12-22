Посол РФ указал на невозможность отправки Лондоном кораблей в Черное море

Планы Великобритании создать военно-морскую коалицию для помощи Украине в Черном море серьезно не повлияют на обстановку в этом регионе, поскольку Лондон просто не сможет отправить туда свои корабли из-за позиции Анкары.
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