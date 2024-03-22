НИКОГДА НЕ ИГНОРИРУЙ ЭТИ 10 ВАЖНЫХ СИМВОЛОВ ВО СНЕ…

На протяжении многих веков люди пытались разгадать значение снов. В конце девятнадцатого века, Карл Юнг, известный психотерапевт, сделал вывод о том, что видя сны — мы открываем дверь в свое сознание и духовный мир.
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