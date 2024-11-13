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В Тверской области поднимут стоимость патентов для трудовых мигрантов на 40%

В Тверской области поднимут стоимость патентов для трудовых мигрантов на 40%

По инициативе тверского губернатора в регионе повысят стоимость патентов для мигрантов почти на 40%.В Тверской области стоимость патентов для трудовых мигрантов вырастет на 39,4% и достигнет 14973 рублей в 2025 году.

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