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Разрыв газопровода в Пензенской области произошел не на экспортной ветке

Разрыв газопровода в Пензенской области произошел не на экспортной ветке

Разрыв газопровода в Пензенской области произошел на нитке "Петровск – Елец", которая не является экспортной.

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