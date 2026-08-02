Военные сводки, на 02.08.2026 года

Подробные военные сводки, на сегодня 02.08.2026 г. Сводка Министерства обороны Российской Федерации, военные сводки рутуб от «Рыбарь».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- «Игра окончена»: Предупреждение Сергея Лаврова вызвало переполох на Западе
- «Да! Удар в итоге состоялся! Шутки кончились»: Россия ударила по «неприкасаемому» объекту: Новости СВО, военные сводки — интерактивная карта боевых действий на Украине, Карта СВО
- «Всё, это конец! Британия перешла красную черту»: Россия даст только три дня на покаяние: Первый «Посейдон» примет Лондон?: Новости СВО, военные сводки — интерактивная карта боевых действий на Украине, Карта СВО
Свежие комментарии