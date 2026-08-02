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Военные сводки, на 02.08.2026 года

Военные сводки, на 02.08.2026 года

Подробные военные сводки, на сегодня 02.08.2026 г. Сводка Министерства обороны Российской Федерации, военные сводки рутуб от «Рыбарь».

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