Суворовский суд лишил пьяного мотоциклиста прав на два года

71-летний житель Тульской области признан виновным за управление мотоциклом в состоянии опьянения. По информации прокуратуры, 24 июня подсудимый, будучи в нетрезвом виде, управлял мотоциклом «Альфа» на автодороге Голодское — Суворов — Одоев в Суворовском районе.