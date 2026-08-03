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Тульские новости

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Суворовский суд лишил пьяного мотоциклиста прав на два года

Суворовский суд лишил пьяного мотоциклиста прав на два года

71-летний житель Тульской области признан виновным за управление мотоциклом в состоянии опьянения. По информации прокуратуры, 24 июня подсудимый, будучи в нетрезвом виде, управлял мотоциклом «Альфа» на автодороге Голодское — Суворов — Одоев в Суворовском районе.

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