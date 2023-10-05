Целые полосы зарубежных изданий посвящены одному удивительному событию. Хелен Миррен, Памела Андерсон и Энди Макдауэл, словно сговорившись, появились на парижской Неделе моды в естественном виде.
Как вам такая модная революция?
Комментарии
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НД
Наталья Дубняк
До такой степени зря
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17 час.
Лидия Александрова
Да, скучновато.
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16 час.
Ведищева Елена
это называется натуральным видом? все косметологические возможности применены, и вот только глаза не подкрасили - ах, как это прекрасно? А некрашенные седые волосы далеко не всем идут, да и цвет проседи может быть такой, что глаза б не смотрели. Ухоженная, аккуратная и, главное, умная женщина интересна всегда, в любом возрасте))
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10 час.
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