Как вам такая модная революция?

Ведищева Елена

это называется натуральным видом? все косметологические возможности применены, и вот только глаза не подкрасили - ах, как это прекрасно? А некрашенные седые волосы далеко не всем идут, да и цвет проседи может быть такой, что глаза б не смотрели. Ухоженная, аккуратная и, главное, умная женщина интересна всегда, в любом возрасте))