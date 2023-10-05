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Всё о разводах

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Свежие комментарии

  • Ведищева Елена
    это называется натуральным видом? все косметологические возможности применены, и вот только глаза не подкрасили - ах,...Как вам такая мод...
  • Лидия Александрова
    Да, скучновато.Как вам такая мод...
  • Наталья Дубняк
    До такой степени зряКак вам такая мод...

Как вам такая модная революция?

Как вам такая модная революция?

Целые полосы зарубежных изданий посвящены одному удивительному событию.  Хелен Миррен, Памела Андерсон и Энди Макдауэл, словно сговорившись, появились на парижской Неделе моды в естественном виде.

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Комментарии
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НД
Наталья Дубняк
До такой степени зря
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17 час.
Лидия Александрова
Да, скучновато.
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16 час.
Ведищева Елена
это называется натуральным видом? все косметологические возможности применены, и вот только глаза не подкрасили - ах, как это прекрасно? А некрашенные седые волосы далеко не всем идут, да и цвет проседи может быть такой, что глаза б не смотрели. Ухоженная, аккуратная и, главное, умная женщина интересна всегда, в любом возрасте))
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10 час.

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