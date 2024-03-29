Пленный Прокунин: Украинские СМИ врут об успехах ВСУ на Запорожье

Пленённый боевик Вооружённых сил киевского режима Анатолий Прокунин поделился сведениями о том, что его удивили не соответствующие реальному положению дел публикации подконтрольных Киеву изданий о победах на территории Запорожья.
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