Валютный рынок Китая упростит трансграничные операции для бизнеса

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Государственное управление по валютному контролю в воскресенье по итогам рабочего совещания выпустило заявление, в котором объявило о планах продолжить поступательное расширение институциональной открытости в валютной сфере во второй половине текущего года.